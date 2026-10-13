В Тернополе мужчина пообещал снять военнообязанного с розыска ТЦК за 6 тысяч долларов

В Тернополе местному жителю было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на решения должностных лиц ТЦК. По данным следствия, мужчина обещал помочь военнообязанному снять с себя розыск и оформить бронирование за 6 тысяч долларов.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно общался с мужчиной, который находился в розыске из-за неявки по повестке в Тернопольский территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Фигурант предложил за деньги уладить этот вопрос, а впоследствии помочь оформить отсрочку от мобилизации. Он убеждал военнообязанного, что имеет личные связи с должностными лицами ТЦК и может повлиять на их решения.

Свои услуги подозреваемый оценил в 6 000 долларов США. По договоренности, деньги должны были передаваться в два этапа: 3 000 долларов сразу, а остальную сумму — после снятия мужчины с розыска.

Впоследствии на парковке возле ресторана быстрого питания мужчина получил первую часть оговоренной суммы — 3 000 долларов США.

После этого его задержали правоохранители.

Жителю Тернополя сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, сопряженное с вымогательством.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи Тернопольского районного управления полиции ГУНП в Тернопольской области при оперативном сопровождении отдела криминальной полиции этого же управления.

На данный момент речь идет о подозрении: вина мужчины должна быть установлена в суде.

Об этом сообщили в Тернопольской окружной прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство по делу.

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