В Тернополе нейрохирурги прооперировали защитника с тяжелым ранением головы

Нейрохирурги Тернопольской городской больницы скорой помощи успешно прооперировали военнослужащего, у которого после ранения остался дефект черепа и отсутствовала костная защита головного мозга.

«Нейрохирурги провели краниопластику с использованием индивидуально смоделированного титанового имплантата. Это позволило восстановить целостность и анатомическую форму черепа, обеспечить надежную защиту головного мозга и создать необходимые условия для дальнейшего функционального восстановления», — отметили в сообщении.

В больнице добавили, что военные травмы требуют от врачей не только знаний, но и большого практического опыта, профессиональных навыков и умения работать со сложными случаями. Специалисты медучреждения ежедневно помогают военнослужащим проходить лечение и восстанавливаться после тяжелых ранений.

Об этом сообщили в медицинском учреждении.

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