В центре Кременца обнаружили старинный кирпич и подземный ход

В центре Кременца в Тернопольской области во время ремонта водопровода нашли старинный кирпич с клеймом и датой — 1824 год. Он весит почти 6 килограммов, а находку обнаружили недалеко от местного краеведческого музея. Это уже не первая историческая находка на этом участке: в конце сентября во время работ там также наткнулись на древний подземный ход и остатки домов.

В Кременце в Тернопольской области во время замены водопроводных сетей в центре города нашли кирпич, которому более 200 лет. На его поверхности сохранилось клеймо с датой — 1824 год. Вес находки составляет почти 6 килограммов. Кирпич обнаружили недалеко от здания музея, где сейчас ремонтируют водопроводные сети.

В музее отметили, что такие находки помогают лучше понять историю города. Ведь старые предметы могут храниться под землей десятилетиями или даже столетиями. Иногда о них узнают случайно — во время обычных ремонтных работ. «Такие случайные находки напоминают, что история Кременца буквально лежит под ногами. Каждый ремонт в старой части города может открыть маленькую страницу его прошлого», — говорится в сообщении музея.

В Кременце уже нашли древний подземный ход

Кирпич стал не первой исторической находкой на этом участке. Еще 30 сентября мэр Кременца Андрей Смаглюк сообщал, что работники местного водоканала во время работ с коллектором наткнулись на древний подземный ход. Рядом также обнаружили фундаменты домов, которым, по предварительным оценкам, более 200 лет. Работы проводились недалеко от Кременецкого краеведческого музея. По словам местных краеведов, подземный ход вел от здания музея к центру города.

Находка привлекла внимание к исторической части Кременца, ведь под современными улицами могут сохраняться остатки более древней застройки. В то же время точное назначение подземного хода и его возраст требуют надлежащего исторического и археологического изучения.

В чем важность находки

Старый кирпич с датой 1824 года может помочь исследователям лучше понять, какие строительные материалы использовали в Кременце в начале XIX века. Клеймо с датой — важная деталь, ведь оно дает конкретную зацепку для дальнейшего изучения предмета. Впрочем, сама по себе дата на кирпиче еще не доказывает, что он был изготовлен именно в Кременце или что он происходит из конкретного здания. Для таких выводов необходимы дополнительные исследования.

На данный момент известно, что находку обнаружили во время ремонта водопровода в историческом центре города. А недавнее открытие подземного хода показывает, что работы на этом участке могут дать исследователям новые подсказки о прошлом Кременца. Об этом 9 октября сообщили на странице Кременецкого краеведческого музея в Facebook.

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