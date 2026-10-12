В приложении «Новая почта» появилась новая функция для клиентов

Компания «Новая почта» добавила в своё мобильное приложение новую функцию, которая позволяет пользователям привязывать до трёх телефонных номеров одновременно. Благодаря этому клиенты смогут отслеживать и контролировать посылки из разных профилей, не выходя из учетной записи и не проходя повторную авторизацию.

Обновление избавит пользователей от необходимости каждый раз менять аккаунт, чтобы воспользоваться услугами компании с другого номера телефона.

Нововведение в первую очередь касается пользователей, имеющих несколько телефонных номеров. В частности, речь идет о личном, рабочем или зарубежном номерах, которые используются для получения и отправки посылок.

Ранее для перехода между разными аккаунтами пользователям приходилось выходить из одной учетной записи и входить в другую. Теперь этот процесс значительно упростили.

В новом приложении «Новой почты» можно добавить до трех телефонных номеров и переключаться между ними одним касанием. При этом для каждого номера доступны отдельное управление посылками и получение соответствующих уведомлений.

Чтобы добавить ещё один номер, необходимо открыть мобильное приложение «Новой почты» и перейти в раздел «Профиль», расположенный в правом нижнем углу экрана.

Далее нужно выбрать опцию «Добавить профиль». Именно через этот раздел пользователи могут подключить дополнительные телефонные номера и в дальнейшем переключаться между ними, не выходя из аккаунта.

В общей сложности приложение поддерживает до трех телефонных номеров. Это могут быть разные номера, которые человек использует для личных нужд, работы или пребывания за границей.

После добавления профилей клиенты смогут управлять посылками и получать уведомления на каждый номер. При этом отпадает необходимость каждый раз выходить из одной учетной записи и заново входить в другую.

Об этом сообщается со ссылкой на компанию.

«Новая почта» запустила ночную доставку в почтоматы.

Ранее логистическая компания «Новая почта» предупредила граждан о появлении в сети фейковых объявлений о трудоустройстве, которые распространяются от ее имени. Злоумышленники незаконно копируют фирменный логотип и используют известный бренд, чтобы заставить пользователей переходить по опасным ссылкам.

Кроме того, группа компаний «Нова», в состав которой входит крупнейший частный почтовый оператор Украины «Новая почта», ведет переговоры о приобретении банка и планирует создать первый в стране банк финансовой инклюзии. По данным источников на финансовом рынке и в Национальном банке Украины, процесс находится на финальной стадии и может завершиться уже к концу лета 2026 года.

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