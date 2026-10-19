Украинцев призвали готовиться к суровой зиме из-за российских атак

Украинцам следует готовиться к значительно более сложным бытовым условиям этой зимой из-за усиления российских атак на системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, подчеркнув угрозы, связанные с новой тактикой РФ.

«Большая ошибка тех, кто говорит: „Эх, как-нибудь пройдет…“, „Эх, так в прошлый раз и говорили…“. Это некорректно и неправильно, потому что тактика российского террора существенно изменилась, и в этом году она может быть ещё хуже (…) Поэтому нужно готовиться к гораздо более сложным бытовым условиям», – рассказал он в интервью BBC News Украина.

По словам премьера, россияне направляют все усилия на уничтожение украинской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения из-за неспособности показать результаты на поле боя. Он отметил, что сейчас враг сосредоточивается, в частности, на системах водоснабжения столицы.

«Свет и тепло мы уже пережили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус», – подчеркнул премьер-министр.

Корецкий также призвал украинцев пользоваться правительственными программами поддержки энергетической независимости, которые дают возможность приобрести на льготных условиях инверторы, солнечные батареи и средства хранения электроэнергии.

«Прошу, делайте это. Я, например, сделал это. Есть ли у меня техническая вода? Да, есть. Установил ли я инвертор и батарею? Да, установил, кстати, ещё прошлой зимой, потому что не хочется повторять и собственные, и общие ошибки, когда каждый раз зима наступает «неожиданно», – пояснил он.

Премьер-министр Корецкий анонсировал ужесточение наказания для самовольно покинувших место службы и уклонистов.

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