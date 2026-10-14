Правительство упростило процедуру проверки импортных лекарств для ускорения поставок

Правительство упростило процедуру контроля импортных лекарственных средств, чтобы ускорить их поставку в аптеки и больницы.

Решение было принято на фоне российских атак на склады с препаратами.

Теперь представители компаний-импортеров смогут самостоятельно проверять соответствие груза сопроводительным документам и состояние упаковки. Проверка будет сопровождаться обязательной фотофиксацией, а материалы будут передаваться Гослекслужбе для получения заключения о качестве.

Если повторно импортируется та же серия препарата, проверка продлится до одного рабочего дня. При этом требования к безопасности лекарств и государственный контроль качества остаются неизменными.

Источник: Сергей Корецкий

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