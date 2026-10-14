Уряд спростив перевірки імпортних ліків для швидшого постачання

0:00 / 0:00

Уряд спростив процедуру контролю імпортних лікарських засобів, щоб прискорити їхнє постачання до аптек і лікарень.

Рішення ухвалили на тлі російських атак на склади з препаратами.

Тепер представники компаній-імпортерів зможуть самостійно перевіряти відповідність вантажу супровідним документам і стан упаковки. Перевірку супроводжуватимуть обов’язковою фотофіксацією, а матеріали передаватимуть Держлікслужбі для отримання висновку про якість.

Якщо повторно імпортують ту саму серію препарату, перевірка триватиме до одного робочого дня. Водночас вимоги до безпеки ліків і державний контроль якості залишаються незмінними.

Джерело: Сергій Корецький

На Миколаївщині пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше в Україні отримала препарати на основі медичного канабісу.

Правоохоронці викрили схему постачання медичних препаратів для бюджетних установ за завищеними цінами, через яку державному та місцевим бюджетам завдали понад 80,9 млн грн збитків.

Читай нас у