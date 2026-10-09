Правительство привлекло дополнительные ресурсы для восстановления энергетики после атак РФ

Для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате непрекращающихся атак РФ на Киев и центральные регионы, задействованы дополнительные ресурсы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, отметив, что ремонтные работы ведутся круглосуточно, местами даже во время воздушных тревог, поскольку враг использует реактивные беспилотники.

По его словам, профильные министерства и Офис Президента постоянно сотрудничают с международными партнерами для скорейшего привлечения необходимой помощи. Кроме того, глава правительства подчеркнул необходимость неотложного решения местными властями и ведомствами вопросов, касающихся систем жизнеобеспечения и организации движения дублирующего транспорта в столице.

Источник: Корецкий в Telegram.

В случае продолжения массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре столица в худшем сценарии может столкнуться с плановыми отключениями света продолжительностью до 18 часов в сутки, а также с временным отсутствием воды и локальными перебоями с отоплением. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Напомним, Украина вступает в отопительный сезон более подготовленной, чем в прошлом году, заявил премьер-министр. В то же время он подчеркнул, что зима легкой не будет, несмотря на дополнительные генерирующие мощности, резервное питание и усиленную защиту инфраструктуры.

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с призывом немедленно разблокировать платежи общин, необходимые, в частности, для подготовки к отопительному сезону, работы медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также восстановления поврежденной инфраструктуры.

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