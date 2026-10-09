Правительство запускает проект «Эко-Рейка» по подаче воды из Дуная

В Украине планируют автоматизировать контроль за наполнением придунайских водохранилищ благодаря проекту «Эко-Рейка», финансирование которого поддержало правительство из государственного фонда развития водного хозяйства. Проект позволит в режиме реального времени отслеживать уровень воды и своевременно открывать шлюзы для её поступления с Дуная.

Инициатива предусматривает установку энергонезависимых датчиков и специального программного обеспечения для создания единой автоматизированной системы бесконтактного измерения уровня воды в каналах. Это повысит надежность водоснабжения населения и аграрного сектора региона, а также поможет снизить экологические риски в условиях маловодья и изменения климата.

Решение правительства также позволяет использовать средства государственного фонда развития водного хозяйства не только непосредственно на реализацию, но и на подготовку публичных инвестиционных проектов.

Источник: Минэкономики.

Напомним, в августе из-за критического маловодья на Дунае пришлось принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Для подачи воды запустили главную насосную станцию Суворовской оросительной системы.

Необходимость в подкачке воды возникла из-за рекордной летней жары, в результате которой уровень в водохранилище упал ниже отметки мертвого объема. Это создало угрозу для экологического равновесия региона, питьевого водоснабжения населения, орошения сельскохозяйственных земель и функционирования насосных станций.

Читай нас в