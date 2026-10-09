Уряд запускає проєкт «Еко-Рейка» для подачі води з Дунаю

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В Україні планують автоматизувати контроль наповнення придунайських водосховищ завдяки проєкту «Еко-Рейка», фінансування якого підтримав уряд із державного фонду розвитку водного господарства. Проєкт дозволить у реальному часі відстежувати рівень води та своєчасно відкривати шлюзи для її надходження з Дунаю.

Ініціатива передбачає встановлення енергонезалежних датчиків і спеціального програмного забезпечення для створення єдиної автоматизованої системи безконтактного вимірювання рівня води у каналах. Це підвищить надійність водозабезпечення населення та аграрного сектору регіону, а також допоможе зменшити екологічні ризики в умовах маловоддя та зміни клімату.

Урядове рішення також дозволяє використовувати кошти державного фонду розвитку водного господарства не лише безпосередньо на реалізацію, а й на підготовку публічних інвестиційних проєктів.

Джерело: Мінекономіки.

Нагадаємо, у серпні через критичне маловоддя на Дунаї довелося примусово наповнювати водосховище Катлабух. Для подачі води запустили головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи.

Потреба у підкачці води виникла через рекордну літню спеку, внаслідок якої рівень у водосховищі впав нижче за позначку мертвого об’єму. Це створило загрозу для екологічної рівноваги регіону, питного водопостачання населення, зрошення сільськогосподарських земель та функціонування насосних станцій.

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