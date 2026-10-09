В Австрии освободили из-под стражи оператора «Украинской правды» Бондаренко, которого задержали вместе с журналистом Михаилом Ткачом по подозрению в шпионаже. По словам журналиста австрийского общественного вещателя ORF Кристофа Бендаса, подозрения в отношении обоих украинцев не подтвердились. В то же время обстоятельства задержания и ранения оператора до сих пор выясняются.

В Австрии освободили оператора «Украинской правды» Бондаренко, которого задержали в Вене вместе с журналистом Михаилом Ткачом. Об этом в эфире «Суспільне Студия» сообщил журналист австрийского общественного вещателя ORF Кристоф Бендас. По его словам, подозрения в шпионаже в отношении обоих журналистов не подтвердились. Поэтому их отпустили из-под стражи. В то же время подробности задержания и обстоятельства, при которых Бондаренко получил ранение, пока остаются невыясненными.

Бендас пояснил, что австрийские власти предоставляют мало информации, поскольку расследование продолжается. Из-за этого журналистам сложно выяснить, что именно произошло во время задержания.

Что известно о задержании журналистов

В начале недели в Австрии задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже. Среди них был Михаил Ткач — руководитель отдела журналистских расследований «Украинской правды». Он находился в Вене вместе с оператором Бондаренко. Как сообщалось ранее, Ткач выполнял редакционное задание, связанное с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, который уехал за границу. Во время задержания оператор Бондаренко получил травмы и оказался в больнице.

По предварительным данным, Ткача отпустили около четырёх утра в пятницу, 9 октября, после примерно 12 часов под стражей. Впоследствии стало известно, что из-под стражи освободили и Бондаренко. Ранее главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева сообщала, что Ткача отпустили, но редакция некоторое время не могла с ним связаться. Также она рассказала о ранении оператора во время задержания.

Что говорят австрийские власти

Пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек сообщила, что в ходе других расследований возникло подозрение в шпионаже еще в отношении двух человек. Однако оно не подтвердилось. По ее словам, одного из задержанных уже отпустили, а в отношении другого на тот момент еще продолжались допросы. В то же время и в этом случае, как отметила пресс-секретарь, подозрение в совершении преступления, по всей видимости, не подтверждается.

По информации Кристофа Бендаса со ссылкой на его источники в Министерстве внутренних дел Австрии, двое других задержанных могут быть сотрудниками украинской военной полиции. По его данным, они выполняли свои задачи, не сообщив об этом австрийским властям. Эта информация пока требует официального подтверждения.

Украина требует объяснений

После задержания журналистов посольство Украины в Вене обратилось к австрийской стороне с запросом об обстоятельствах и правовых основаниях задержания. Украинский консул впоследствии получил доступ к Михаилу Ткачу и пообщался с ним. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Ткача уже освободили. В то же время украинская сторона ожидает от австрийских властей официальных объяснений относительно произошедшего.

Отдельный вопрос касается средств связи Ткача. Кристоф Бендас подчеркнул, что необходимо выяснить, почему после освобождения журналисту их не вернули. По его словам, австрийское журналистское сообщество продолжит собирать информацию об инциденте и будет обращаться в соответствующие органы.

На данный момент известно, что обоих журналистов «Украинской правды» отпустили, а подозрения в шпионаже в их отношении, по информации австрийской стороны, не подтвердились. Однако обстоятельства задержания, причины ранения Бондаренко и вопросы, касающиеся его пребывания в больнице, требуют дальнейших разъяснений. Об этом сообщил в эфире «Суспильне Студия» журналист австрийского общественного вещателя ORF Кристоф Бендас.

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