В Украине 15 октября ожидаются заморозки до -3° и мокрый снег в Карпатах

15 октября в Украине сохранится прохладная погода. В северных и центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы, а в конце недели в Карпатах прогнозируется мокрый снег.

В четверг в западных областях ожидается небольшой дождь, на Левобережье — умеренный, а на востоке и юго-востоке местами возможны значительные осадки. На большей части севера и центра, а также в Одесской и Николаевской областях осадков не прогнозируется.

Ночью температура составит +1…+6 °C, на юге и востоке — +7…+12 °C. В большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы возможны заморозки до -3 °C.

Днем воздух прогреется до +10…+15 °C, а на крайнем востоке — до +19 °C.

В Киеве 15 октября осадков не ожидается. Ночью температура составит +4…+6 °C, днем — +11…+13 °C.

Дождливая погода сохранится также 16 и 17 октября. В Карпатах возможен мокрый снег.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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