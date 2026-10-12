В Украине ускорили процедуры вырубки деревьев для обустройства оборонительных рубежей в приграничных районах.

Документы на такие работы будут рассматриваться в течение двух рабочих дней, а в отдельных неотложных случаях будет разрешена вырубка без лесорубного билета.

Изменения касаются территорий вдоль границы с Россией и Беларусью. Они призваны сократить задержки при строительстве фортификационных сооружений, ограждений, просек, пограничных знаков и инженерных коммуникаций.

На территориях активных боевых действий и других определенных приграничных участках силы обороны смогут вырубать и вывозить деревья и кустарники без лесорубного билета. В таких случаях также разрешается не проводить предварительные обследования специальными комиссиями.

В Министерстве аграрной политики пояснили, что нововведения должны обеспечить более быстрое обустройство оборонительных рубежей и сооружений в соответствии с оперативной ситуацией.

Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

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