В Кропивницком задержали мужчину после взрывов гранат и перестрелки
В Кропивницком правоохранители задержали вооруженного мужчину, который во время общения с полицейскими бросил в их сторону гранаты и открыл огонь из автоматического оружия. Перед задержанием он устроил взрывы и стрельбу.
Стрелка задержали. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают бойцы спецподразделения КОРД и следственно-оперативная группа полиции.
Также в полиции отметили, что дети, находившиеся в здании рядом с местом происшествия, находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Остальные детали спецоперации правоохранители обещают обнародовать позже.
Об этом сообщает полиция Кировоградской области.
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