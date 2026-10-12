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Новости Украина

В Кропивницком задержали мужчину после взрывов гранат и перестрелки

UA NEWS 12 Октября 2026 23:46
В Кропивницком задержали мужчину после взрывов гранат и перестрелки

В Кропивницком правоохранители задержали вооруженного мужчину, который во время общения с полицейскими бросил в их сторону гранаты и открыл огонь из автоматического оружия. Перед задержанием он устроил взрывы и стрельбу.

Стрелка задержали. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают бойцы спецподразделения КОРД и следственно-оперативная группа полиции.

Также в полиции отметили, что дети, находившиеся в здании рядом с местом происшествия, находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Остальные детали спецоперации правоохранители обещают обнародовать позже.

Об этом сообщает полиция Кировоградской области. 

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