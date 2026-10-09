Верховная Рада в понедельник, 12 октября, начнет рассмотрение законопроектов, необходимых для получения Украиной международной финансовой помощи. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

«Уже 12 октября Верховная Рада начнет рассмотрение важных законодательных решений, необходимых для нашего продвижения в ЕС и продолжения международной финансовой помощи», – написал Стефанчук в Facebook по итогам встречи и совместной пресс-конференции спикеров парламентов стран Веймарского треугольника в пятницу.

По словам Стефанчука, он также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада, в частности, в понедельник планирует принять законопроект №16119 об образовательных правах национальных меньшинств. Принятие этого закона необходимо для открытия переговорных кластеров («Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост») по вопросу вступления Украины в ЕС. Решение об их открытии Европейский Союз планирует принять 13 октября.

Веймарский треугольник — неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, созданное в 1991 году.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Стефанчук призвал «Евросолидарность» исключить Гончаренко из делегации в ПАСЕ.

Народного депутата Украины Алексея Гончаренко внесли в базу сайта «Миротворец» после его скандального заявления об уступках России. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию, опубликованную на ресурсе.

Фракция «Европейская солидарность» приняла решение прекратить совместный политический путь с народным депутатом Алексеем Гончаренко. Причиной yfpdfyj стали идеологические разногласия и различия в позициях относительно завершения войны и будущей системы безопасности Украины.

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