Из оккупированной Херсонской области вернули ещё 11 детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 11 детей из временно оккупированной части Херсонской области. Среди них — семь мальчиков и четыре девочки в возрасте от 1 года 4 месяцев до 17 лет.

Возвращение состоялось при содействии благотворительной организации Save Ukraine в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

По словам Прокудина, дети подвергались давлению, угрозам и принуждению со стороны оккупационных властей. В частности, 16-летний юноша стал свидетелем вооруженного нападения российских военных в собственном доме. В оккупационных школах детей заставляли обучаться обращению с оружием и управлению боевыми дронами.

Другого 17-летнего подростка под угрозами заставили посещать российскую школу, а впоследствии поставили на воинский учет. Семья 8-летней девочки подвергалась угрозам, что её отправят в детский дом, если она не будет учиться в оккупационном учебном заведении.

В настоящее время все возвращенные дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь. С начала 2026 года с временно оккупированной территории удалось вернуть 219 детей из Херсонской области.

Источник: Херсонская ОГА

В течение августа и сентября 2026 года через пункт пропуска «Мокраны — Доманово» на Волыни в Украину вернулся 41 гражданин, находившийся на временно оккупированных территориях.

19 августа Украина и Россия провели 77-й обмен пленными, в рамках которого украинские граждане вернулись домой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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