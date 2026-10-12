З окупованої Херсонщини повернули ще 11 дітей

0:00 / 0:00

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Серед них семеро хлопчиків і четверо дівчаток віком від 1 року 4 місяців до 17 років.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За словами Прокудіна, діти пережили тиск, погрози та примус з боку окупаційної влади. Зокрема, 16-річний хлопець став свідком озброєного нападу російських військових у власному домі. В окупаційних школах дітей змушували навчатися поводженню зі зброєю та керуванню бойовими дронами.

Іншого 17-річного підлітка під погрозами змусили відвідувати російську школу, а згодом поставили на військовий облік. Родина 8-річної дівчинки зазнавала погроз, що її віддадуть до дитячого будинку, якщо вона не навчатиметься в окупаційному закладі освіти.

Наразі всі повернуті діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Від початку 2026 року з тимчасово окупованої території вдалося повернути 219 дітей із Херсонщини.

Джерело: Херсонська ОВА

Упродовж серпня та вересня 2026 року через пункт пропуску «Мокрани — Доманове» на Волині в Україну повернувся 41 громадянин, який перебував на тимчасово окупованих територіях.

Україна та Росія 19 серпня провели 77-й обмін полоненими, у межах якого українські громадяни повернулися додому. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читай нас у