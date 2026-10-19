С начала года в Украине 75 человек были осуждены за съемку средств ПВО и последствий атак РФ
По данным Службы безопасности Украины, с начала 2026 года суды вынесли приговоры 75 гражданам Украины за несанкционированную публикацию фото- и видеоматериалов о передвижениях Сил обороны, позициях ПВО и последствиях вражеских попаданий.
Только за последнюю неделю в Киеве разоблачили ещё троих местных жителей, которые обнародовали геолокации средств противовоздушной обороны.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В спецслужбе в очередной раз подчеркнули, что подобный контент способствует нанесению повторных ударов врага и используется российской пропагандой, и призвали граждан сообщать о фактах фиксации через официальные каналы СБУ.
Источник: Пресс-служба Службы безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области женщину, которую подозревают в корректировке российских ракетно-дроновых ударов по Павлоградскому району.
Служба безопасности Украины задержала завербованного ФСБ местного строителя, который корректировал массированные ракетно-дроновые удары по логистическим центрам, складам и военным объектам в столичном регионе.