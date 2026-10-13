Защитницу «Азовстали» Пташку наградили за мужество

Украинская парамедик и защитница «Азовстали» Екатерина Полищук с позывным «Пташка» получила международную награду лорда Эшкрофта за мужество. Церемония награждения состоялась в ходе Варшавского форума по безопасности в Польше 12–13 октября.

Награду вручают людям, чья смелость во время боевых действий способствовала защите свободы. Награду Полищук вручил лорд Эшкрофт после выступления генерала Дэвида Петреуса.

Пташка добровольно отправилась на фронт в 2021 году. Во время обороны Мариуполя в 2022 году она работала парамедиком, а после бомбардировки госпиталя оказалась вместе с другими медиками на территории «Азовстали». Её пение в бункерах завода стало одним из символов несокрушимости украинских защитников.

Впоследствии Екатерина попала в российский плен и была освобождена 21 сентября 2022 года в ходе обмена. После возвращения она вновь присоединилась к военной службе и выполняла задачи на Авдеевском направлении.

В марте 2026 года Пташка также получила награду «Портреты сестринства» за вклад в защиту демократии и свободы и поддержку украинско-польского сотрудничества.

Известная украинская парамедик и защитница «Азовстали» Екатерина Полищук, известная под позывным «Пташка», попала в дорожно-транспортное происшествие в столице.

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук, известная под позывным «Пташка», решила прекратить службу в 59-м ОМПБр. Женщина заявила, что сейчас ей нужна тишина.

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