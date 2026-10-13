Зеленский и Мерц обсудили энергетическое перемирие и подготовку встречи коалиции заинтересованных сторон

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

По словам президента, лидеры обсудили реакцию России на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня в энергетической сфере. Несмотря на соответствующие инициативы, российские войска продолжают атаковать украинские энергетические объекты.

«Именно так ведут себя россияне, когда давление ослабевает. Очень важно, чтобы Европа и дальше действовала принципиально», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сообщил, что Германия работает над организацией встречи «коалиции желающих». По его словам, важно продолжать сотрудничество и в других международных форматах, способных укрепить Украину и Европу.

«Германия работает над организацией встречи «коалиции желающих». Столь же важно работать и во всех других форматах, которые могут придать силы Украине и всей Европе», — отметил Владимир Зеленский.

Также лидеры договорились о проведении встречи советников по национальной безопасности в формате Е3 — Украина.

Фридрих Мерц, в свою очередь, сообщил, что во время беседы с Зеленским обсудил российские авиаудары по гражданским объектам и украинской энергетической инфраструктуре.

Немецкий канцлер подчеркнул необходимость достижения договоренностей, которые позволили бы прекратить атаки на энергетические объекты.

«Россия должна согласиться на перемирие в отношении энергетической инфраструктуры — это важный шаг на пути к прочному миру в Украине», — заявил Мерц.

Украина и Германия продолжают обсуждать дипломатические меры по укреплению безопасности и прекращению российских атак на критически важную инфраструктуру.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X.

Германия вместе с Францией и Великобританией планирует зимой провести в Берлине встречу «Коалиции желающих». По словам канцлера Фридриха Мерца, главной целью станет координация дальнейшей помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на российские удары, в частности по мостам. По его словам, Россия также атакует гражданскую инфраструктуру — склады, дата-центры и объекты мобильной связи. Зеленский подчеркнул, что Украина не планирует оставлять такие удары без ответа.

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