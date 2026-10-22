Зеленский наградил разведчиков Госпограничной службы

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами разведчиков Государственной пограничной службы Украины. Он поблагодарил военных за разведывательную информацию, перехваты и операции, которые помогают защищать страну. Поздравления были приурочены ко Дню разведки ГПСУ, который в Украине отмечается 20 октября.

Президент Владимир Зеленский отметил работу разведчиков Государственной пограничной службы Украины и поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что каждое подразделение Сил безопасности и обороны вносит свой вклад в защиту Украины. По его словам, важную роль играют повседневная работа военных, собранная информация, перехваты и проводимые операции. «Каждая составляющая наших Сил безопасности и обороны сегодня очень важна. Каждый человек, каждый воин, каждый разведчик», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что все эти действия направлены на защиту украинцев. Президент также отметил, что только совместная работа всех составляющих Сил безопасности и обороны может помочь Украине достичь справедливого мира и победы. Отдельно Зеленский поблагодарил разведчиков-пограничников за службу и ежедневную работу. Он пожелал военным сил и подчеркнул важность их вклада в защиту государства. «Спасибо за службу. Спасибо за всё, что вы делаете каждый день ради победы и мира для Украины», — сказал президент.

Чем занимаются разведчики Госпогранслужбы

20 октября в Украине отмечают День разведки Государственной пограничной службы. Эти военные собирают и анализируют информацию об угрозах на государственной границе, следят за действиями противника и выясняют его намерения. Полученные данные помогают украинским военным оценивать ситуацию, выявлять опасность и планировать дальнейшие действия. Работа разведчиков также способствует своевременному выявлению угроз и срыву планов противника.

В своём поздравлении Зеленский подчеркнул, что результат зависит от слаженной работы всех подразделений. Он поблагодарил пограничников за выполнение задач и за вклад в защиту Украины. Об этом он сообщил в своём официальном Telegram-канале.

31 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя ГПСУ Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности руководителя службы. Таким образом, глава государства сменил временного руководителя Государственной пограничной службы Украины.

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