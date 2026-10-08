Зеленский отвез главу МИД Великобритании в Прилуки, где продемонстрировал ужасное преступление РФ
Президент Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом посетили Прилуки в Черниговской области, где накануне российская ракета попала в пятиэтажное здание.
Во время визита они пообщались с местными жителями, посетили больницу и почтили память погибших.
По словам Зеленского, в результате удара погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения. Спасателям удалось спасти 31 человека, в том числе 15 человек, которые оказались полностью под завалами.
Президент поблагодарил около 500 спасателей, полицейских и других специалистов, работавших на месте удара, и призвал партнеров усилить поддержку Украины, прежде всего средствами противовоздушной обороны.
Также Зеленский подчеркнул необходимость усиления переговорного процесса и санкционного давления на Россию.
Прилуки остались без газа после массированного удара РФ.
Напомним, РФ ракетой уничтожила пятиэтажное здание с людьми в Прилуках.
В Прилуках Черниговской области спасатели ГСЧС извлекли живым маленького ребенка из-под завалов жилого дома, который был разрушен в результате российского ракетного удара.