Президент Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом посетили Прилуки в Черниговской области, где накануне российская ракета попала в пятиэтажное здание.

Во время визита они пообщались с местными жителями, посетили больницу и почтили память погибших.

По словам Зеленского, в результате удара погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения. Спасателям удалось спасти 31 человека, в том числе 15 человек, которые оказались полностью под завалами.

Президент поблагодарил около 500 спасателей, полицейских и других специалистов, работавших на месте удара, и призвал партнеров усилить поддержку Украины, прежде всего средствами противовоздушной обороны.

Также Зеленский подчеркнул необходимость усиления переговорного процесса и санкционного давления на Россию.

Прилуки остались без газа после массированного удара РФ.

Напомним, РФ ракетой уничтожила пятиэтажное здание с людьми в Прилуках.

В Прилуках Черниговской области спасатели ГСЧС извлекли живым маленького ребенка из-под завалов жилого дома, который был разрушен в результате российского ракетного удара.

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