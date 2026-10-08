Житель Ровенской области получил более 5 лет за кражу у сожительницы

44-летний житель села Здовбица обокрал свою 47-летнюю сожительницу, воспользовавшись её отсутствием. Мужчина похитил мобильный телефон, паспорт и банковские карты.

Одной из карт он воспользовался, расплачиваясь в магазине за алкоголь. На следующий день полицейские разыскали злоумышленника и изъяли похищенное имущество.

Выяснилось, что мужчина уже имел судимость за домашнее насилие в отношении этой же женщины и находился под надзором в рамках назначенного наказания.

Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Источник: Полиция Ровенской области

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