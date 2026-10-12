Бойцы 61-й бригады «Блэк» 180 дней удерживали позиции и взяли в плен российского штурмовика

Военнослужащие 61-й отдельной механизированной Степной бригады с позывными «Блэк» и «Кит» в течение 180 дней подряд удерживали свои позиции под натиском российских оккупантов. За это время украинские защитники также взяли в плен одного из вражеских штурмовиков.

По словам военных, продвижение к позициям прошло без происшествий, однако при выходе им пришлось эвакуировать раненого сослуживца. Во время выполнения задания украинских защитников прикрывали и координировали аэроразведчики.

Кроме того, бойцам удалось взять в плен российского военного. Как рассказали защитники, оккупант был без бронежилета и каски, в тапочках вместо военной обуви, а его автомат заклинило из-за грязи.

«Я сначала услышал, как он сказал: “Не стреляйте”. Я говорю: “Вылезай”. Сначала увидел руки, потом голову. Он весь был в грязи. Ну, ведь шел дождь, а он копал», — вспоминают украинские воины.

После захвата пленного украинские защитники накормили его и предоставили необходимые средства индивидуальной защиты. Тем временем «Блэк» и «Кит» продолжали удерживать позицию, несмотря на длительное давление российских захватчиков.

Покинуть позиции бойцы смогли только тогда, когда появилась возможность провести ротацию. В общей сложности их боевое дежурство на позициях длилось 180 дней подряд.

Своей историей бойцы поделились в интервью, опубликованном в Telegram-канале 61-й отдельной механизированной Степной бригады в понедельник, 12 октября.

Напомним, в ходе успешной наступательной операции «Вивальди» бойцы Третьего армейского корпуса взяли в плен около 250 военнослужащих армии РФ.

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