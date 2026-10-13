Фото: украинский военный одним выстрелом сбил российскую ракету Х-101

Военнослужащий Олесь из Зенитной ракетной Львовской бригады имени Ивана Выговского во время массированной российской атаки одним пуском из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) уничтожил крылатую ракету Х-101. Впоследствии поражение цели было официально подтверждено с помощью фотофиксации.

Олеся мобилизовали 25 февраля 2026 года. С выбором подразделения он определился сразу, ведь ранее в этой же бригаде служил его отец.

После прохождения базовой общевойсковой подготовки военный выбрал специальность стрелка ПЗРК. По его словам, он хотел работать со средством, позволяющим перехватывать ракеты и реактивные дроны ещё на подлёте.

Во время одного из массированных российских ударов мобильные огневые группы получили приказ усилить противовоздушную оборону и выдвинулись на позиции в режиме «Готовность № 1».

Примерно через пять минут Олесь заметил российскую крылатую ракету Х-101, которая двигалась по боковому курсу. Военный рассказал, как готовил комплекс к выстрелу и сопровождал цель.

«Сразу делаю наводку. Жду ровно пять секунд, пока полностью активируется наземный источник питания комплекса. Навожу на цель. Перевожу оружие в режим „в погоню“. Все это время я сопровождал ракету в прицеле».

После запуска ракета из ПЗРК начала преследовать Х-101. Через мгновение в небе раздался взрыв.

Олесь признался, что после поражения российской ракеты испытал чрезвычайно сильные эмоции.

«Адреналин ударил так, что я вообще перестал ощущать реальность. Я обернулся к своему напарнику и изо всех сил закричал: „Ты снял?! Ты снял это?!“»

По словам военного, из-за пережитого он продолжал крепко сжимать тубус и не сразу понял, что пусковая труба уже пуста.

«Думал, что ракета всё ещё там».

Когда первые эмоции улеглись, военные начали искать обломки. Впоследствии они получили официальное подтверждение с фотофиксацией: российская крылатая ракета Х-101 уничтожена.

В Львовской зенитной ракетной бригаде отметили, что стоимость одной такой ракеты оценивается примерно в 10–13 миллионов долларов.

Итак, меткий выстрел украинского защитника позволил уничтожить дорогостоящую российскую ракету во время массированной атаки.

О боевых действиях защитника рассказали в Львовской зенитной ракетной бригаде.

За год подразделения Сил обороны Украины с помощью перехватчиков Sting от украинской miltech-компании «Дикие Шершни» уничтожили более 15,5 тыс. российских беспилотников типов «шахед», «герань» и «гербера». Среди них — более 10 тыс. ударных БПЛА.

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