Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 13 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 390 российских военнослужащих. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённые данные о потерях российской армии по состоянию на 13 октября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 13 октября потеряла:

личного состава – около 1 555 700 (+1 390) человек;

танков – 12 412 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 25 534 (+7) шт.;

артиллерийских систем – 51 141 (+51) шт.;

РСЗО / MLRS – 2 211 (+2) ед.;

средства ПВО – 1 704 (+1) ед.;

самолетов – 443 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземные робототехнические комплексы – 2 942 (+15) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 561 762 (+1 889) шт.;

крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.;

корабли / катера – 35 (+0) шт.;

подводные лодки – 2 (+0) шт.;

автомобильная техника и автоцистерны – 162 418 (+362) шт.;

специальная техника – 4 823 (+5) ед.

Источник: Генштаб

Напомним, в России третьи сутки горел нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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