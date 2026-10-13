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Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 13 октября

UA NEWS 13 Октября 2026 07:22
Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 13 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 390 российских военнослужащих. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённые данные о потерях российской армии по состоянию на 13 октября 2026 года.

 

РФ в войне с Украиной по состоянию на 13 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 555 700 (+1 390) человек;
  • танков – 12 412 (+2) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 534 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем – 51 141 (+51) шт.;
  • РСЗО / MLRS – 2 211 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 1 704 (+1) ед.;
  • самолетов – 443 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземные робототехнические комплексы – 2 942 (+15) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 561 762 (+1 889) шт.;
  • крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.;
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.;
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 162 418 (+362) шт.;
  • специальная техника – 4 823 (+5) ед.
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Источник: Генштаб

Напомним, в России третьи сутки горел нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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