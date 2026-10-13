Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 13 жовтня

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За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 390 російських військових. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії станом на 13 жовтня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб;

танків – 12 412 (+2) од;

бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од;

артилерійських систем – 51 141 (+51) од;

РСЗВ / MLRS – 2 211 (+2) од;

засоби ППО – 1 704 (+1) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од;

крилаті ракети – 5 126 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од;

спеціальна техніка – 4 823 (+5) од.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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