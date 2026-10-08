Игроки сборной Португалии публично бойкотировали Криштиану Роналду

Заявление 41-летнего Криштиану Роналду в социальных сетях о его уходе из лагеря сборной Португалии вызвало значительный резонанс, однако ни один из партнеров по национальной команде не поддержал его публично. Пост нападающего собрал более 18 миллионов лайков и 62 тысячи комментариев в «Instagram», а также 1,5 миллиона реакций в «Facebook», однако игроки португальской сборной полностью воздержались от лайков и комментариев.

Журналисты отмечают, что такое поведение противоречит обычной практике взаимной поддержки футболистов в соцсетях и демонстрирует стремление команды дистанцироваться от ситуации. Молчание партнеров происходит на фоне напряжённых отношений между капитаном, Федерацией футбола Португалии и главным тренером Жорже Жезушем, из-за чего игроки предпочитают не вмешиваться в конфликт.

Об этом сообщает A Bola.

Португальский нападающий Криштиану Роналду оказался в центре скандала во время октябрьского сбора национальной команды. 41-летний футболист «Аль-Насра» вступил в конфликт с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем, после чего самовольно покинул расположение команды.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру лично вмешался в ситуацию вокруг Криштиану Роналду. После скандала в сборной он поговорил с самим футболистом, главным тренером Жорже Жезушем и президентом Португальской футбольной федерации Педру Проенсой. О чём именно они говорили, пока не сообщается.

Читай нас в