Книга «Палачи украинского народа» раскрыла имена российских военных судей, которые выносили приговоры украинцам
Проект «Книга палачей украинского народа» обнародовал данные о 49 судьях двух российских военных судов, которые выносили обвинительные приговоры гражданам Украины, в частности военнопленным. Согласно материалам исследования, судьи Южного и 2-го Западного окружных военных судов РФ осудили сотни украинцев, а еще как минимум 150 дел оставались в их производстве.
Собранные проектом материалы свидетельствуют о системном фабриковании уголовных дел, формальном характере судебных процессов и использовании обвинений в терроризме для преследования украинских граждан.
Речь идет о 26 судьях Южного окружного военного суда РФ и 23 судьях 2-го Западного окружного военного суда РФ.
По данным исследования, судьи Южного окружного военного суда с августа 2022 года вынесли не менее 128 обвинительных приговоров гражданам Украины. Судьи 2-го Западного окружного военного суда осудили 224 украинца по аналогичной схеме.
На момент подготовки исследования в производстве этих судей оставалось не менее 150 дел. Это, по оценке авторов проекта, свидетельствует о продолжении практики уголовного преследования украинцев в российских военных судах.
По данным проекта, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону с начала полномасштабного вторжения РФ вынес обвинительные приговоры по 436 делам против граждан Украины. Другие российские военные суды также рассматривают подобные дела, хотя и в меньших объемах.
Чаще всего украинцев обвиняют по статьям 205.3 Уголовного кодекса РФ — «прохождение подготовки с целью террористической деятельности» — и 205.4 — «участие в террористическом сообществе».
По этим статьям судили подавляющее большинство украинских защитников «Азовстали». Типичные сроки наказания, указанные в материалах исследования, составляют 13 или 18 лет лишения свободы. В отдельных случаях российские суды назначают пожизненное заключение.
Авторы исследования считают, что обвинения в терроризме стали одним из ключевых инструментов преследования украинских военных, попавших в российский плен.
В материалах проекта приведены свидетельства украинских военных, освобожденных из плена. Они описывают подготовку уголовных дел как процесс, сопровождающийся многочасовыми допросами и систематическими пытками.
Судя по собранным показаниям, к пленным применяли электрошок, избиения, имитацию расстрела, сексуальное насилие и другие формы физического и психологического давления.
По оценкам бывших пленных, лишь около 30 % случаев применения силы были непосредственно направлены на получение конкретных «признаний». В остальных случаях насилие, по их показаниям, использовалось для запугивания и психологического давления перед допросами следователей.
Отдельно в исследовании описывается практика перемещения пленных, которых судили в Южном окружном военном суде. После основного этапа подготовки дел их переводили в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, где условия содержания были менее жесткими. По данным проекта, это позволяло скрыть следы пыток перед появлением пленных в суде.
Анализ приговоров также свидетельствует о формальном характере судебных разбирательств. По данным исследования, заседания часто ограничивались двумя эпизодами продолжительностью примерно по 30 минут: оглашением обвинения и вынесением приговора.
Авторы исследования отмечают, что полноценного изучения доказательств, допроса свидетелей и обеспечения реальной защиты в таких процессах не происходило.
«Книга палачей украинского народа» обнародовала персональные данные судей и сведения о количестве граждан Украины, в отношении которых они вынесли обвинительные приговоры. Информация основана на установленных идентификационных данных и анализе материалов уголовных дел.
По данным проекта, в перечень судей этого суда вошли:
- Бакин Виталий Владимирович — обвинительные приговоры в отношении 8 граждан Украины.
- Белоусов Олег Александрович — в отношении 8 граждан Украины.
- Борисов Эдуард Борисович — в отношении 2 граждан Украины.
- Бровко Сергей Владимирович — в отношении 6 граждан Украины.
- Владимиров Роман Викторович — в отношении 11 граждан Украины.
- Другаченко Игорь Владимирович — в отношении 11 граждан Украины.
- Жидков Тимур Георгиевич — в отношении 15 граждан Украины.
- Зубов Евгений Васильевич — в отношении 12 граждан Украины.
- Иванов Дмитрий Юрьевич — в отношении 7 граждан Украины.
- Какадаев Антон Игоревич — в отношении 15 граждан Украины.
- Кифоренко Роман Иванович — в отношении 11 граждан Украины.
- Кондратьев Александр Михайлович — в отношении 10 граждан Украины.
- Краснов Вадим Владимирович — в отношении 3 граждан Украины.
- Кривошеев Сергей Петрович — в отношении 12 граждан Украины.
- Массин Юрий Александрович — в отношении 17 граждан Украины.
- Морозов Андрей Александрович — в отношении 17 граждан Украины.
- Нассуха Александр Германович — в отношении 1 гражданина Украины.
- Никитчук Игорь Владимирович — в отношении 15 граждан Украины.
- Плужников Андрей Викторович — в отношении 7 граждан Украины.
- Репета Константин Николаевич — в отношении 3 граждан Украины.
- Сай Василий Алексеевич — в отношении 4 граждан Украины.
- Семин Игорь Васильевич — в отношении 10 граждан Украины.
- Трышкин Альберт Викторович — в отношении 19 граждан Украины.
В перечень судей этого суда проект включил:
- Безгуб Илья Николаевич — обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.
- Васильчук Николай Юрьевич — в отношении 1 гражданина Украины.
- Вовченко Денис Витальевич — в отношении 3 граждан Украины.
- Волков Олег Валерьевич — рассматривает 1 дело.
- Галкин Денис Александрович — в отношении 11 граждан Украины.
- Генералов Александр Васильевич — в отношении 4 граждан Украины.
- Горелов Сергей Михайлович — в отношении 2 граждан Украины.
- Губарев Павел Юрьевич — в отношении 12 граждан Украины.
- Довлатбекян Гурген Сержикович — в отношении 4 граждан Украины.
- Жагинов Арслан Иванович — в отношении 3 граждан Украины.
- Костин Игорь Владимирович — в отношении 4 граждан Украины.
- Кривцов Кирилл Николаевич — в отношении 12 граждан Украины.
- Лачинов Сакит Ескерханович — в отношении 3 граждан Украины.
- Магомадов Алексей Абдулмажитович — рассматривает 1 дело.
- Мамедов Виталий Викторович — в отношении 3 граждан Украины.
- Машуков Тимур Хабасович — в отношении 8 граждан Украины.
- Минашкин Андрей Николаевич — в отношении 8 граждан Украины.
- Никитин Максим Михайлович — в отношении 2 граждан Украины.
- Образцов Сергей Вячеславович — в отношении 4 граждан Украины.
- Опанасенко Валерий Сергеевич — в отношении 4 граждан Украины.
- Простов Константин Игоревич — в отношении 7 граждан Украины.
- Сапрунов Роман Викторович — в отношении 2 граждан Украины.
- Степанов Денис Васильевич — в отношении 5 граждан Украины.
- Терентьев Олег Дмитриевич — в отношении 3 граждан Украины.
- Черепов Олег Александрович — в отношении 7 граждан Украины.
- Шалаев Артем Александрович — в отношении 5 граждан Украины.
В материалах проекта также указано, что в отношении части судей данные уточняются.
Обнародование имен судей, сведений об их решениях и обстоятельствах судебных процессов позволяет систематизировать информацию о механизмах преследования граждан Украины в России.
Свидетельства о пытках, отсутствии надлежащего судебного разбирательства и использовании сфабрикованных обвинений могут иметь значение для документирования вероятных нарушений международного гуманитарного права и установления ответственности причастных лиц.
Идентификация судей и фиксация конкретных решений являются одним из этапов этой работы. В то же время каждый случай требует надлежащей проверки доказательств и правовой оценки в рамках соответствующих процедур.
Проект «Книга палачей украинского народа» обнародовал данные о 49 судьях двух российских военных судов, причастных к вынесению обвинительных приговоров гражданам Украины, в частности военнопленным.
Ранее украинские правоохранители объявили о подозрениях в адрес двух боевиков незаконного вооруженного формирования «Восток», которые в 2014 году пытали волонтерку Ирину Довгань. Ее привязали к столбу на площади оккупированного Донецка и публично издевались за то, что она помогала украинским военным.