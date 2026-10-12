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Книга «Палачи украинского народа» раскрыла имена российских военных судей, которые выносили приговоры украинцам

UA NEWS 12 Октября 2026 15:00
Книга «Палачи украинского народа» раскрыла имена российских военных судей, которые выносили приговоры украинцам

Проект «Книга палачей украинского народа» обнародовал данные о 49 судьях двух российских военных судов, которые выносили обвинительные приговоры гражданам Украины, в частности военнопленным. Согласно материалам исследования, судьи Южного и 2-го Западного окружных военных судов РФ осудили сотни украинцев, а еще как минимум 150 дел оставались в их производстве.

Собранные проектом материалы свидетельствуют о системном фабриковании уголовных дел, формальном характере судебных процессов и использовании обвинений в терроризме для преследования украинских граждан.

Речь идет о 26 судьях Южного окружного военного суда РФ и 23 судьях 2-го Западного окружного военного суда РФ.

По данным исследования, судьи Южного окружного военного суда с августа 2022 года вынесли не менее 128 обвинительных приговоров гражданам Украины. Судьи 2-го Западного окружного военного суда осудили 224 украинца по аналогичной схеме.

На момент подготовки исследования в производстве этих судей оставалось не менее 150 дел. Это, по оценке авторов проекта, свидетельствует о продолжении практики уголовного преследования украинцев в российских военных судах.

По данным проекта, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону с начала полномасштабного вторжения РФ вынес обвинительные приговоры по 436 делам против граждан Украины. Другие российские военные суды также рассматривают подобные дела, хотя и в меньших объемах.

Чаще всего украинцев обвиняют по статьям 205.3 Уголовного кодекса РФ — «прохождение подготовки с целью террористической деятельности» — и 205.4 — «участие в террористическом сообществе».

По этим статьям судили подавляющее большинство украинских защитников «Азовстали». Типичные сроки наказания, указанные в материалах исследования, составляют 13 или 18 лет лишения свободы. В отдельных случаях российские суды назначают пожизненное заключение.

Авторы исследования считают, что обвинения в терроризме стали одним из ключевых инструментов преследования украинских военных, попавших в российский плен.

В материалах проекта приведены свидетельства украинских военных, освобожденных из плена. Они описывают подготовку уголовных дел как процесс, сопровождающийся многочасовыми допросами и систематическими пытками.

Судя по собранным показаниям, к пленным применяли электрошок, избиения, имитацию расстрела, сексуальное насилие и другие формы физического и психологического давления.

По оценкам бывших пленных, лишь около 30 % случаев применения силы были непосредственно направлены на получение конкретных «признаний». В остальных случаях насилие, по их показаниям, использовалось для запугивания и психологического давления перед допросами следователей.

Отдельно в исследовании описывается практика перемещения пленных, которых судили в Южном окружном военном суде. После основного этапа подготовки дел их переводили в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, где условия содержания были менее жесткими. По данным проекта, это позволяло скрыть следы пыток перед появлением пленных в суде.

Анализ приговоров также свидетельствует о формальном характере судебных разбирательств. По данным исследования, заседания часто ограничивались двумя эпизодами продолжительностью примерно по 30 минут: оглашением обвинения и вынесением приговора.

Авторы исследования отмечают, что полноценного изучения доказательств, допроса свидетелей и обеспечения реальной защиты в таких процессах не происходило.

«Книга палачей украинского народа» обнародовала персональные данные судей и сведения о количестве граждан Украины, в отношении которых они вынесли обвинительные приговоры. Информация основана на установленных идентификационных данных и анализе материалов уголовных дел.

По данным проекта, в перечень судей этого суда вошли:

  • Бакин Виталий Владимирович — обвинительные приговоры в отношении 8 граждан Украины.
  • Белоусов Олег Александрович — в отношении 8 граждан Украины.
  • Борисов Эдуард Борисович — в отношении 2 граждан Украины.
  • Бровко Сергей Владимирович — в отношении 6 граждан Украины.
  • Владимиров Роман Викторович — в отношении 11 граждан Украины.
  • Другаченко Игорь Владимирович — в отношении 11 граждан Украины.
  • Жидков Тимур Георгиевич — в отношении 15 граждан Украины.
  • Зубов Евгений Васильевич — в отношении 12 граждан Украины.
  • Иванов Дмитрий Юрьевич — в отношении 7 граждан Украины.
  • Какадаев Антон Игоревич — в отношении 15 граждан Украины.
  • Кифоренко Роман Иванович — в отношении 11 граждан Украины.
  • Кондратьев Александр Михайлович — в отношении 10 граждан Украины.
  • Краснов Вадим Владимирович — в отношении 3 граждан Украины.
  • Кривошеев Сергей Петрович — в отношении 12 граждан Украины.
  • Массин Юрий Александрович — в отношении 17 граждан Украины.
  • Морозов Андрей Александрович — в отношении 17 граждан Украины.
  • Нассуха Александр Германович — в отношении 1 гражданина Украины.
  • Никитчук Игорь Владимирович — в отношении 15 граждан Украины.
  • Плужников Андрей Викторович — в отношении 7 граждан Украины.
  • Репета Константин Николаевич — в отношении 3 граждан Украины.
  • Сай Василий Алексеевич — в отношении 4 граждан Украины.
  • Семин Игорь Васильевич — в отношении 10 граждан Украины.
  • Трышкин Альберт Викторович — в отношении 19 граждан Украины.

В перечень судей этого суда проект включил:

  • Безгуб Илья Николаевич — обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.
  • Васильчук Николай Юрьевич — в отношении 1 гражданина Украины.
  • Вовченко Денис Витальевич — в отношении 3 граждан Украины.
  • Волков Олег Валерьевич — рассматривает 1 дело.
  • Галкин Денис Александрович — в отношении 11 граждан Украины.
  • Генералов Александр Васильевич — в отношении 4 граждан Украины.
  • Горелов Сергей Михайлович — в отношении 2 граждан Украины.
  • Губарев Павел Юрьевич — в отношении 12 граждан Украины.
  • Довлатбекян Гурген Сержикович — в отношении 4 граждан Украины.
  • Жагинов Арслан Иванович — в отношении 3 граждан Украины.
  • Костин Игорь Владимирович — в отношении 4 граждан Украины.
  • Кривцов Кирилл Николаевич — в отношении 12 граждан Украины.
  • Лачинов Сакит Ескерханович — в отношении 3 граждан Украины.
  • Магомадов Алексей Абдулмажитович — рассматривает 1 дело.
  • Мамедов Виталий Викторович — в отношении 3 граждан Украины.
  • Машуков Тимур Хабасович — в отношении 8 граждан Украины.
  • Минашкин Андрей Николаевич — в отношении 8 граждан Украины.
  • Никитин Максим Михайлович — в отношении 2 граждан Украины.
  • Образцов Сергей Вячеславович — в отношении 4 граждан Украины.
  • Опанасенко Валерий Сергеевич — в отношении 4 граждан Украины.
  • Простов Константин Игоревич — в отношении 7 граждан Украины.
  • Сапрунов Роман Викторович — в отношении 2 граждан Украины.
  • Степанов Денис Васильевич — в отношении 5 граждан Украины.
  • Терентьев Олег Дмитриевич — в отношении 3 граждан Украины.
  • Черепов Олег Александрович — в отношении 7 граждан Украины.
  • Шалаев Артем Александрович — в отношении 5 граждан Украины.

В материалах проекта также указано, что в отношении части судей данные уточняются.

Обнародование имен судей, сведений об их решениях и обстоятельствах судебных процессов позволяет систематизировать информацию о механизмах преследования граждан Украины в России.

Свидетельства о пытках, отсутствии надлежащего судебного разбирательства и использовании сфабрикованных обвинений могут иметь значение для документирования вероятных нарушений международного гуманитарного права и установления ответственности причастных лиц.

Идентификация судей и фиксация конкретных решений являются одним из этапов этой работы. В то же время каждый случай требует надлежащей проверки доказательств и правовой оценки в рамках соответствующих процедур.

Проект «Книга палачей украинского народа» обнародовал данные о 49 судьях двух российских военных судов, причастных к вынесению обвинительных приговоров гражданам Украины, в частности военнопленным.

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