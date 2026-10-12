Книга катів українського народу встановила російських військових суддів, які засуджували українців

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Проєкт «Книга катів українського народу» оприлюднив дані 49 суддів двох російських військових судів, які виносили обвинувальні вироки громадянам України, зокрема військовополоненим. За матеріалами дослідження, судді Південного та 2-го Західного окружних військових судів РФ засудили сотні українців, а ще щонайменше 150 справ залишалися в їхньому провадженні.

Зібрані проєктом матеріали свідчать про системне фабрикування кримінальних справ, формальний характер судових процесів і використання обвинувачень у тероризмі для переслідування українських громадян.

Ідеться про 26 суддів Південного окружного військового суду РФ та 23 суддів 2-го Західного окружного військового суду РФ.

За даними дослідження, судді Південного окружного військового суду з серпня 2022 року винесли щонайменше 128 обвинувальних вироків громадянам України. Судді 2-го Західного окружного військового суду засудили 224 українців за аналогічною схемою.

На момент підготовки дослідження у провадженні цих суддів залишалося щонайменше 150 справ. Це, за оцінкою авторів проєкту, свідчить про продовження практики кримінального переслідування українців у російських військових судах.

За даними проєкту, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону від початку повномасштабного вторгнення РФ ухвалив обвинувальні вироки у 436 справах проти громадян України. Інші російські військові суди також розглядають подібні провадження, хоча й у менших обсягах.

Найчастіше українців обвинувачують за статтями 205.3 Кримінального кодексу РФ — «проходження навчання з метою терористичної діяльності» — та 205.4 — «участь у терористичній спільноті».

За цими статтями судили переважну більшість українських захисників «Азовсталі». Типові строки покарання, зазначені в матеріалах дослідження, становлять 13 або 18 років позбавлення волі. В окремих випадках російські суди призначають довічне ув’язнення.

Автори дослідження вважають, що обвинувачення в тероризмі стали одним із ключових інструментів переслідування українських військових, які потрапили в російський полон.

У матеріалах проєкту наведено свідчення українських військових, звільнених із полону. Вони описують підготовку кримінальних справ як процес, що супроводжується багатогодинними допитами та систематичними катуваннями.

За зібраними свідченнями, до полонених застосовували електрошок, побиття, імітацію розстрілу, сексуальне насильство та інші форми фізичного й психологічного тиску.

За оцінками колишніх бранців, лише близько 30% випадків застосування сили були безпосередньо спрямовані на отримання конкретних «зізнань». В інших випадках насильство, за їхніми свідченнями, використовували для залякування та психологічного тиску перед допитами слідчих.

Окремо дослідження описує практику переміщення полонених, яких судили в Південному окружному військовому суді. Після основного етапу підготовки справ їх переводили до СІЗО № 1 у Ростові-на-Дону, де умови утримання були менш жорсткими. За даними проєкту, це давало змогу приховати сліди катувань перед появою бранців у суді.

Аналіз вироків також свідчить про формальний характер судових розглядів. За даними дослідження, засідання часто обмежувалися двома епізодами тривалістю приблизно по 30 хвилин: оголошенням обвинувачення та проголошенням вироку.

Автори дослідження зазначають, що повноцінного дослідження доказів, допиту свідків і забезпечення реального захисту в таких процесах не відбувалося.

«Книга катів українського народу» оприлюднила персональні дані суддів і відомості про кількість громадян України, щодо яких вони винесли обвинувальні вироки. Інформація ґрунтується на встановлених ідентифікаційних даних та аналізі матеріалів кримінальних справ.

За даними проєкту, до переліку суддів цього суду увійшли:

Бакін Віталій Володимирович — обвинувальні вироки щодо 8 громадян України.

Бєлоусов Олег Олександрович — щодо 8 громадян України.

Борісов Едуард Борисович — щодо 2 громадян України.

Бровко Сергій Володимирович — щодо 6 громадян України.

Владіміров Роман Вікторович — щодо 11 громадян України.

Другаченко Ігор Володимирович — щодо 11 громадян України.

Жидков Тимур Георгійович — щодо 15 громадян України.

Зубов Євгеній Васильович — щодо 12 громадян України.

Іванов Дмитро Юрійович — щодо 7 громадян України.

Какадаєв Антон Ігорович — щодо 15 громадян України.

Кіфоренко Роман Іванович — щодо 11 громадян України.

Кондратьєв Олександр Михайлович — щодо 10 громадян України.

Краснов Вадим Володимирович — щодо 3 громадян України.

Кривошеєв Сергій Петрович — щодо 12 громадян України.

Массін Юрій Олександрович — щодо 17 громадян України.

Морозов Андрій Олександрович — щодо 17 громадян України.

Нассуха Олександр Германович — щодо 1 громадянина України.

Нікітчук Ігор Володимирович — щодо 15 громадян України.

Плужніков Андрій Вікторович — щодо 7 громадян України.

Репета Костянтин Миколайович — щодо 3 громадян України.

Сай Василь Олексійович — щодо 4 громадян України.

Семін Ігор Васильович — щодо 10 громадян України.

Тришкін Альберт Вікторович — щодо 19 громадян України.

До переліку суддів цього суду проєкт включив:

Безгуб Ілля Миколайович — обвинувальні вироки щодо 11 громадян України.

Васильчук Миколай Юрійович — щодо 1 громадянина України.

Вовченко Денис Віталійович — щодо 3 громадян України.

Волков Олег Валерійович — розглядає 1 справу.

Галкін Денис Олександрович — щодо 11 громадян України.

Генералов Олександр Васильович — щодо 4 громадян України.

Горєлов Сергій Михайлович — щодо 2 громадян України.

Губарєв Павло Юрійович — щодо 12 громадян України.

Довлатбекян Гурген Сержикович — щодо 4 громадян України.

Жагінов Арслан Іванович — щодо 3 громадян України.

Костін Ігор Володимирович — щодо 4 громадян України.

Крівцов Кирило Миколайович — щодо 12 громадян України.

Лачінов Сакіт Єскерханович — щодо 3 громадян України.

Магомадов Олексій Абдулмажитович — розглядає 1 справу.

Мамєдов Віталій Вікторович — щодо 3 громадян України.

Машуков Тімур Хабасович — щодо 8 громадян України.

Мінашкін Андрій Миколайович — щодо 8 громадян України.

Нікітін Максим Михайлович — щодо 2 громадян України.

Образцов Сергій В’ячеславович — щодо 4 громадян України.

Опанасенко Валерій Сергійович — щодо 4 громадян України.

Простов Костянтин Ігорович — щодо 7 громадян України.

Сапрунов Роман Вікторович — щодо 2 громадян України.

Степанов Денис Васильович — щодо 5 громадян України.

Тєрєнтьєв Олег Дмитрович — щодо 3 громадян України.

Черепов Олег Олександрович — щодо 7 громадян України.

Шалаєв Артем Олександрович — щодо 5 громадян України.

У матеріалах проєкту також зазначено, що щодо частини суддів дані уточнюються.

Оприлюднення імен суддів, відомостей про їхні рішення та обставин судових процесів дає змогу систематизувати інформацію про механізми переслідування українських громадян у Росії.

Свідчення про катування, відсутність належного судового розгляду та використання сфабрикованих обвинувачень можуть мати значення для документування ймовірних порушень міжнародного гуманітарного права та встановлення відповідальності причетних осіб.

Ідентифікація суддів і фіксація конкретних рішень є одним з етапів цієї роботи. Водночас кожен випадок потребує належної перевірки доказів і правової оцінки в межах відповідних процедур.

Проєкт «Книга катів українського народу» оприлюднив дані 49 суддів двох російських військових судів, причетних до винесення обвинувальних вироків громадянам України, зокрема військовополоненим.

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