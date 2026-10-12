Сибига напомнил Лаврову о трибунале после заявлений в адрес Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что президент Владимир Зеленский якобы не заслуживает передышки на поле боя.

Украинский дипломат заявил, что сам Лавров заслуживает места на Специальном трибунале за преступление агрессии против Украины.

Глава украинского МИД назвал российского министра военным преступником и подчеркнул, что его заявления могут стать дополнительными доказательствами для будущего судебного процесса.

«Чем больше нерелевантных и циничных комментариев — тем больше доказательств для Трибунала», — подытожил Сибига.

Источник: соцсети Сибиги

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается соглашаться на прекращение огня из-за обещаний Запада и Украины. По его словам, энергетическое перемирие даст Киеву возможность накопить силы для продолжения войны.

В России министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров заявил, что Москва применяет силу в Украине, что он назвал устранением якобы прямой угрозы для РФ.

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