С начала года бойцы Национальной гвардии перехватили почти 4 тысячи российских дронов

С начала года подразделения Национальной гвардии Украины с помощью дронов-перехватчиков уничтожили 3694 российских беспилотника типов Shahed и «Гербера».

Также нацгвардейцы уничтожили 3019 разведывательных беспилотников типа «Крыло», ограничив возможности врага вести разведку с воздуха и корректировать удары по линии боевого столкновения и прифронтовым районам.

Одним из примеров этого месяца стало успешное применение дрона-перехватчика, с помощью которого был уничтожен российский реактивный ударный дрон «Герань-5», отметили в Нацгвардии.

«Динамика показательна: в 2025 году количество сбитых воздушных целей выросло в 19 раз по сравнению с 2024-м, а в 2026 году – еще в 6 раз по сравнению с 2025-м», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, «лучшие результаты демонстрируют экипажи отряда прикрытия воздушного пространства «Слобода» 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ, которые уже второй месяц подряд удерживают первое место во всеукраинском рейтинге ПВО в системе Delta».

«За каждой цифрой — люди. Их круглосуточная работа, точность, профессиональная подготовка и ответственность. Наша задача — сделать так, чтобы этих людей становилось больше, их возможности росли, а система защиты украинского неба становилась сильнее. Но самый важный результат — спасенные жизни людей и инфраструктура», — заявил командующий Нацгвардией генерал-майор Александр Пивненко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Видео: нацгвардейцы ночью переправили гуманитарную помощь в оккупированные Олешки.

Бывшие жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области Украины сообщают об усугублении нехватки продуктов питания и медикаментов в городе. Люди, поддерживающие связь с жителями Олешек, рассказали, что из-за ограниченных коммуникаций и страха перед репрессиями со стороны оккупационных властей получить информацию напрямую сложно.

Россия может пытаться использовать гуманитарный кризис в оккупированных Олешках Херсонской области для снабжения своих воинских подразделений, терроризирующих гражданское население Херсона. В частности, речь идет о возможной организации псевдогуманитарного конвоя.

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