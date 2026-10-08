Оккупанты изменили тактику нанесения ударов с помощью КАБ по Запорожью

В последнее время российская авиация стала чаще наносить удары по Запорожью, в частности, нанося комбинированные удары с помощью КАБ и дронов по мостовым переходам.

И.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин сообщил, что атаки на мосты продолжаются уже третий день подряд. По его словам, защитить такие объекты возможно, однако для этого необходимо дополнительное усиление ПВО.

Семикин отметил, что россияне меняют направления запуска управляемых авиабомб, пытаясь обойти украинские средства РЭБ. Кроме того, на часть КАБ устанавливают реактивные двигатели, которые увеличивают дальность и скорость их полёта.

Источник: Укринформ

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