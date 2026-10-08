Режиссёр и пропагандист Никита Михалков заявил, что война против Украины якобы была «послана» России Богом, чтобы россияне пересмотрели свои жизненные ценности. По его мнению, события должны были заставить общество «опомниться» и осознать, что на самом деле имеет значение в жизни.

«Я понимаю, что эта фраза довольно странная, но Господь послал нам СВО, чтобы мы опомнились, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и какими они являются», — заявил он пропагандистскому каналу RT.

Говоря о «настоящих ценностях», Михалков отдельно призвал не слишком увлекаться удовольствиями. По его словам, опасно, когда человек начинает оценивать жизнь по «количеству и качеству развлечений».

Чтобы объяснить свою точку зрения, режиссёр привёл пример эксперимента с белой мышью, которой, по его словам, дали возможность получать удовольствие, нажимая на кнопку. «Учёные провели эксперимент: они взяли белую мышь, подключили её к чему-то и показали ей, что, нажимая на кнопку, она получает удовольствие. Она нажимала один раз, два, пять, потом она нажала на кнопку — и умерла. Вот это очень, так сказать, показательный образ — ощущение постоянного праздника, которое даже сейчас не прекратилось, оно продолжается», — сказал пропагандист.

В то же время Михалков не уточнил, какие именно учёные и когда проводили описанный им эксперимент. При этом он добавил, что некоторые люди «уже понимают», что «радоваться пока рано».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что за последние сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также были уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.

Оккупированный Донецк и значительная часть временно захваченной российскими террористами территории области остались без электроснабжения 18 сентября.

В ночь на субботу, 19 сентября, российская террористическая армия нанесла удар по Павлограду. Известно о пожаре.

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