Россия выгнала на улицу беженцев из Курской области и оккупированного Донбасса

Вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей записали видеообращение к Путину с просьбой остановить их выселение из пунктов временного размещения в Тульской области.

Почти 250 человек, чьи дома разрушены или оказались в закрытых населенных пунктах, отмечают, что до сих пор не получили жилищных сертификатов и социальных выплат. В случае закрытия приютов переселенцы окажутся без регистрации, что лишит их возможности работать, получать пенсии, медицинскую помощь и обучать детей.

Согласно решению областного правительства, большинство жителей вынуждены покинуть пункты временного проживания с 15 октября, за исключением людей с инвалидностью I и II групп и семей с детьми-инвалидами. Власти Тульской области объясняют свои действия нехваткой средств в местном бюджете, хотя дату выселения уже дважды откладывали. Это обращение стало уже вторым с начала года, ведь аналогичную жалобу беженцы направляли в июне.

Об этом сообщают курские Telegram-каналы и СМИ.

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