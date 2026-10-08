рф викинула на вулицю біженців із Курщини та окупованого Донбасу

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Вимушені переселенці з Донецької, Луганської, Харківської та Курської областей записали відеозвернення до путіна з проханням зупинити їхнє виселення з пунктів тимчасового розміщення у Тульській області.

Майже 250 осіб, чиї домівки зруйновані або опинилися в закритих населених пунктах, зазначають, що досі не отримали житлових сертифікатів та соціальних виплат. У разі закриття притулків переселенці опиняться без реєстрації, що позбавить їх можливості працювати, отримувати пенсії, медичну допомогу та навчати дітей.

Згідно з рішенням обласного уряду, більшість мешканців змушені залишити пункти тимчасового проживання з 15 жовтня, за винятком людей з інвалідністю I та II груп і родин із дітьми-інвалідами. Влада Тульської області пояснює свої дії браком коштів у місцевому бюджеті, хоча дату виселення вже двічі відкладали. Це звернення стало вже другим від початку року, адже аналогічну скаргу біженці надсилали у червні.

Про це повідомляють курські Telegram-канали та медіа.

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