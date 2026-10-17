Утром 17 октября российские войска нанесли очередной ракетный удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь». Это уже пятая атака на предприятие с августа. На этот раз по его территории было выпущено шесть баллистических ракет. В результате удара повреждены объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры комбината. Также ракеты вновь поразили производственные площадки доменного производства.

На этот раз обошлось без погибших и раненых. Работники вовремя услышали сигнал опасности и укрылись в убежищах.

Операционный директор «Группы Метинвест» Александр Мироненко подчеркнул, что предприятие и раньше подвергалось российским ударам и до сих пор не смогло вернуться к обычному режиму работы.

«Россия продолжает наносить удары по металлургическому предприятию, которое после предыдущих атак так и не вернулось к нормальной работе. Поэтому логики в этих ударах нет, как и в самой войне», — заявил Мироненко.

Работники продолжают ликвидировать последствия обстрелов

По словам Мироненко, в условиях постоянных атак особое значение приобретают сплоченность и выдержка работников. Несмотря на повреждения и опасность, команда комбината продолжает работать над восстановлением оборудования и ликвидацией последствий обстрелов. «А наши люди продолжают работать: метр за метром расчищают завалы, сплочаются при ликвидации последствий ударов, услышав сигнал воздушной тревоги, также все вместе направляются в укрытия. Чтобы после отбоя снова вернуться к работам на поврежденных площадках», — рассказал операционный директор.

Он добавил, что работники возвращаются на свои рабочие места возле чугунных желобов, энергетических агрегатов и тепловозов, чтобы оценить состояние оборудования и определить, что можно сделать для возобновления работы. «Спасибо каждому, кто не теряет веры в себя и в украинскую металлургию, каждому, кто борется. В этом — наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отнять», — подчеркнул Мироненко.

По его словам, профессионализм и командный дух всегда были важны для коллектива, но сейчас особенно заметной стала сила людей, которые, несмотря на постоянные удары, пытаются сохранить производство.

По «Запорожстали» выпустили уже 23 баллистические ракеты

Предыдущие российские атаки на комбинат произошли 11 и 27 августа, а также 12 и 17 сентября. Удары 17 октября стали пятым обстрелом предприятия за этот период. По данным «Метинвеста», в общей сложности во время этих атак по «Запорожстали» было выпущено 23 баллистические ракеты. В результате предыдущих обстрелов погибли восемь работников комбината, ещё 31 металлург получил ранения различной степени тяжести.

После атаки 11 августа производственный комплекс предприятия полностью остановили. Работников привлекли к разбору завалов и ликвидации последствий удара. Это было необходимо, чтобы оценить повреждения и определить, можно ли восстановить работу оборудования. Впоследствии на комбинате удалось возобновить отдельные технологические процессы. Это было сделано для поддержания оборудования в безопасном состоянии и предотвращения возможных техногенных аварий, которые могли бы угрожать работникам и жителям города.

Однако производство в привычном режиме так и не возобновилось. Из-за постоянных обстрелов Запорожья предприятие вынуждено работать в условиях повышенных рисков для безопасности.

На комбинате установили дополнительные укрытия

Из-за регулярных российских атак на предприятии расширили сеть защитных сооружений. В частности, в местах, где работники ликвидируют последствия обстрелов и ремонтируют поврежденное оборудование, установили мобильные укрытия с усиленными конструкциями.

Это позволяет сократить расстояние до ближайшего безопасного места и быстрее добраться до укрытия после сигнала воздушной тревоги. Такая защита особенно важна во время ракетных атак, когда времени на эвакуацию может быть очень мало.

Несмотря на новые повреждения, работники комбината продолжают ликвидировать последствия обстрелов. В то же время предприятие до сих пор не вернулось к полноценной работе после предыдущих ударов, а новая атака ещё больше осложнила ситуацию. О последствиях обстрела сообщила компания «Метинвест».