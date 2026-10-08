Россия нанесла 970 ударов по Запорожской области, трое человек получили ранения

За прошедшие сутки, 7 октября, российские войска нанесли 970 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району трое человек получили ранения.

Россия нанесла 21 авиаудар по Запорожской области. По словам Ивана Федорова, в течение суток войска РФ нанесли 21 авиаудар по Запорожью, Кушугуму, Комышуваси, Новониколаевке, Новорозовке, Сергиевке, Новосолоному, Василькове, Таврийске, Мировке, Веселом, Одаровке, Заливом, Орехове, Красном Яру, Вильнянке, Преображенке и Никольском.

Кроме того, российские оккупанты активно применяли беспилотники.

775 БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали десятки населённых пунктов области.

Под ударами беспилотников оказались Запорожье, Вильнянск, Малокатериновка, Кушугум, Комишуваха, Червоноднепровка, Григоровка, Речное, Запорожец, Веселянка, Новояковлевка, Запасное, Магдалиновка, Беленькое, Малишевка, Новоалександровка, Ясная Поляна, Степногорск, Плавны, Приморское, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Красная Криница, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка, Задорожное, Новое Запорожье и Рыбное.

Оккупанты обстреливали из РСЗО и артиллерии. Также в Запорожской области зафиксировали один обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под ударом оказалось Запасное.

Еще 173 артиллерийских удара российские войска нанесли по Червоноднепровке, Григоровке, Речному, Запасному, Новояковлевке, Магдалиновке, Степногорску, Плавням, Приморскому, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Железнодорожном, Щербаках, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Червоной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижковке, Задорожном, Новом Запорожье и Рыбном.

В области повреждены дома, автомобили и инфраструктура. В результате российских атак в Запорожской области зафиксировано 84 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Всего за сутки российские войска нанесли 970 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. Наибольшее количество атак составили удары беспилотниками — 775 БПЛА различных модификаций.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

В среду российские войска атаковали Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ), который является одним из крупнейших украинских производителей на фармацевтическом рынке.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

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