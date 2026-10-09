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В результате российского обстрела в Ровенской области ранения получили пять человек из многодетной семьи

UA NEWS 09 Октября 2026 19:03
В результате российского обстрела в Ровенской области ранения получили пять человек из многодетной семьи

В результате российского нападения на севере Ровенской области пострадала многодетная семья. 

По предварительным данным, ранения получили пять человек, в том числе 10-летний ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Дом семьи получил значительные повреждения. На месте происшествия находится глава общины, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Источник: начальник Ровенской ОГА Александр Коваль

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