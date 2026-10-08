Российская ракета убила сотрудника «Укрнафты» в Прилуках

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Прилуках Черниговской области 7 октября погиб сотрудник «Укрнафты» Игорь Чуб. Он проработал в компании 12 лет. Мужчина стал жертвой атаки на жилой дом, после которой спасатели продолжают расчищать завалы.

По словам руководителя компании, погибший Игорь Борисович Чуб работал помощником бурильщика в цехе капитального и подземного ремонта скважин в подразделении «КРС-Сервис».

Богдан Кукура сообщил о гибели коллеги и выразил соболезнования его семье и близким. «К великому сожалению, у нас еще одна ужасная утрата в коллективе «Укрнафты», — отметил он.

Руководитель предприятия подчеркнул, что Игорь Чуб посвятил работе в компании 12 лет. Его гибель стала тяжелой утратой для коллектива. «Невыразимая утрата для всех нас. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», — написал Кукура.

По информации председателя правления «Укрнафты», 7 октября российская ракета попала в жилой дом в Прилуках. На месте удара погиб сотрудник компании.

Об этом сообщается со ссылкой на председателя правления АО «Укрнафта» Богдана Кукуру.

Прилуки остались без газа после массированного удара РФ.

Напомним, РФ ракетой уничтожила пятиэтажный дом с людьми в Прилуках.

В Прилуках Черниговской области спасатели ГСЧС извлекли живым маленького ребенка из-под завалов жилого дома, который был разрушен в результате российского ракетного удара.

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