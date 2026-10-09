Спецслужбы РФ активизировали сбор данных и вербовку жителей прифронтовых городов Донецкой области с помощью специальных чат-ботов. Вражеские ресурсы распространяют призывы к жителям Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки выезжать во временно оккупированный Донецк под предлогом предоставления жилья.

Правоохранители подчеркивают, что это очередная ловушка для сбора персональных данных и вовлечения граждан в подготовку диверсий против Украины. Граждан призывают пользоваться исключительно официальными каналами эвакуации, организованными украинскими властями, и избегать любых контактов с вражескими ресурсами.

Источник: ЦПД.

Российская пропаганда распространяет видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, в которых герои популярных мультфильмов убивают украинцев. Среди персонажей, которых используют в таких роликах, — герои «Маши и Медведя», «Фиксиков» и других анимационных проектов. В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что таким образом Россия пытается распространять ненависть к украинцам и оправдывать насилие.

В России и на временно оккупированных территориях Украины Кремль под прикрытием «обеспечения безопасности» формирует систему тотальной цифровой слежки за школьниками. Учебные заведения фактически превращаются в структуры, через которые российские силовые органы могут контролировать детей и собирать информацию о них. По данным ЦПД, российские власти собирают подробные досье на детей с помощью камер видеонаблюдения, школьных онлайн-платформ, а также посредством постоянного мониторинга активности школьников в социальных сетях.

Читай нас в