Саакашвили предостерег Украину от уступок России и привел в пример Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предупредил украинцев о возможных последствиях уступок России ради мира. Он утверждает, что на фоне российских обстрелов в Украине усиливаются капитулянтские настроения, которые могут привести к установлению власти, подобной режиму Бидзины Иванишвили в Грузии. По мнению Саакашвили, это может иметь серьезные последствия для будущего страны.

«Волна пораженчества и капитулянтства на фоне обстрелов носит откровенно колониалистский характер и приведет к установлению в стране режима, подобного диктатуре Иванишвили в Грузии, целью которого будет окончательная сдача Украины Москве и ее быстрое уничтожение», – говорится в посте.

Саакашвили призвал украинцев обратить внимание на ситуацию в Грузии, где, по его словам, граждане массово уезжают из страны, а их место занимают россияне, которые покупают жилье, открывают школы и предприятия.

«Грузины массово покидают страну, их место занимают россияне, которые заселяют дома, открывают собственные школы и предприятия. Грузинам переписывают историю по российским шаблонам. Военных, защищавших родину от российского вторжения, массово уничтожили. Один за другим все патриотические политические лидеры оказались в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Экономика полностью зависит от России, а все остальные связи разорваны. Грузия превратилась в экономическую колонию Москвы», – добавил бывший президент Грузии.

Саакашвили подытожил: «То, что сейчас происходит внутри страны и на международном уровне, где также оказывается беспрецедентное давление, – это атака не только на президента Зеленского, но и на саму государственность Украины. Так в свое время свергали не просто меня, а уничтожали идею государственности, независимости, достоинства и успешных реформ в Грузии. Дорогие сограждане, давайте дадим решительный отпор этому давлению! Не отказывайтесь от достоинства и родины!».

Напомним, Саакашвили создает ИИ-аватар, чтобы обращаться к людям, несмотря на заключение.

Ранее Саакашвили сделал громкое заявление о будущем Одессы.

До этого Саакашвили напомнил об отказе ректора КНУ впустить его в родной корпус.

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