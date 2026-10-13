Россияне нанесли удар с помощью дрона по супермаркету в Харькове

Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову, что привело к разрушениям и травмам среди мирного населения.

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Игоря Терехова, в Шевченковском районе зафиксировано попадание БПЛА в крышу супермаркета, где в результате атаки ранения получили два человека. Кроме того, во время вражеского удара по Новобаварскому району города пострадал ребенок, которому медики оказывают необходимую помощь. На местах попаданий работают экстренные службы, обстоятельства атак уточняются.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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