СБУ разоблачила военного, который после дезертирства начал работать на Россию

Служба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачила еще одного российского информатора среди военнослужащих ВСУ.

Им оказался мобилизованный из Полтавской области, который по заданию РФ вернулся после самовольного оставления части и начал работать на врага. Он передавал российской стороне информацию, с помощью которой оккупанты наводили огонь на позиции его штурмового полка и соседних подразделений Сил обороны Украины.

Установлено, что российских спецслужбовцев в первую очередь интересовали координаты наибольшего сосредоточения личного состава и техники ВСУ, а также полигонов, на которых фигурант проходил боевую подготовку.

По данным киберспециалистов СБУ, фигурант был завербован врагом, когда самовольно покинул воинскую часть и начал искать «легкие» заработки в тематических Telegram-каналах.

После вербовки он получил задание: вернуться из СЗЧ в свое подразделение, чтобы собирать разведданные для корректировки российских обстрелов.

Зафиксировано, как информатор «слил» рашистам геолокацию пункта временной дислокации батальона, в котором проходил службу, и покинул воинскую часть под предлогом поездки в госпиталь.

Однако вместо посещения медучреждения фигурант «залел на дно» по месту жительства в Кременчуге.

Сотрудники СБУ заблаговременно обеспечили безопасность локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности и задержали корректировщика.

В ходе обысков у него обнаружили смартфон, с помощью которого он координировал свои действия с российским спецслужбовцем. Для конспирации информатор использовал анонимный чат и регулярно удалял переписку.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской и Полтавской областях под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Об этом сообщает СБУ.

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