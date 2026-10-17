Силы беспилотных систем нанесли удар по базе БАРС-Сармат в Кирилловке

Операторы 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем «Рейд» поразили пункт временной дислокации российского центра специального назначения «БАРС-Сармат». Он расположен во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области.

По данным 413-го полка, российские захватчики обустроили базу на территории бывшего места отдыха. Об операции украинские военные сообщили в Facebook и опубликовали видео. Пока подробностей о масштабах повреждений и потерях российской стороны не сообщается.

Чем занимается российский центр «БАРС-Сармат»

«БАРС-Сармат», также известный как «БАРС-37», — одно из подразделений российских войск беспилотных систем. Он занимается разработкой и боевыми испытаниями беспилотников, робототехнических комплексов, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Также специалисты центра работают над системами управления и связи. То есть подразделение не только использует готовые технологии, но и участвует в создании и проверке технических средств, которые российские военные могут применять на фронте.

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По оценке украинской стороны, «БАРС-Сармат» представляет серьезную угрозу благодаря своим техническим возможностям. По этому показателю его сравнивают с российским центром беспилотных систем «Рубикон», который более известен в СМИ. Личный состав «БАРС-Сармат» состоит не только из военных, но и из технических специалистов. Среди них — программисты, инженеры и технологи, которые работают над военными разработками и участвуют в войне против Украины.

Центром командует Дмитрий Рогозин

Центр «БАРС-Сармат» возглавляет Дмитрий Рогозин — бывший генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос». В 2022 году он покинул эту должность, а впоследствии стал так называемым сенатором от временно оккупированной части Запорожской области. Военнослужащих центра также привлекают к работе мобильных огневых групп. В частности, они прикрывают транспорт на трассе «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом.

По информации украинской стороны, эта дорога находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Для нанесения ударов по целям в тылу российских войск украинские защитники используют, в частности, беспилотники средней дальности.

«Рейд» уже атаковал объекты центра в 2026 году

Нынешний удар по базе в Кирилловке — не первая операция 413-го полка против объектов «БАРС-Сармат». В апреле 2026 года операторы «Рейда» уже наносили удары по комплексу объектов этого центра в глубине Запорожской области, на побережье Азовского моря.

Тогда было подтверждено поражение пункта временной дислокации и мастерских. В этих помещениях изготавливали и оснащали беспилотники, наземные роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, украинские военные сообщают о повторных ударах по объектам российского центра, занимающегося разработкой и применением военных технологий. В то же время информации о точных последствиях новой атаки в Кирилловке пока нет. Об этом 413-й полк сообщил в Facebook.

Бойцы 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили о повторном поражении российского ударного вертолета Ми-28 с помощью беспилотника. Атака произошла на территории Белгородской области России. Предыдущий вертолёт этого же типа украинские военные, по их данным, поразили 14 октября.

16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии. В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области РФ зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.