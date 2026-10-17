На Волыни после российской атаки остановился завод по производству комплектующих для BMW

В субботу, 17 октября, предприятие «Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ», расположенное недалеко от Луцка, объявило о приостановке работы на фоне массированного российского наступления на Волынь. Завод специализируется на производстве комплектующих для автомобилей BMW.

«Работа предприятия приостановлена! Наш безусловный приоритет — безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников. В настоящее время мы оцениваем текущую ситуацию и координируем все дальнейшие шаги», — говорится в сообщении.

Компания поблагодарила спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы за оперативную работу и защиту людей. Работников призвали оставаться на связи со своими непосредственными руководителями.

Информацию о возобновлении работы предприятия обещают сообщить через внутренние каналы связи. В то же время в компании не уточнили, пострадали ли производственные мощности и сколько времени продлится остановка.

Источник: Kromberg&Schubert Lutsk

Напомним, в Одесской области после ночной атаки повреждены дома отдыха.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Одессе днем 9 октября раздался взрыв на фоне угрозы атаки российского беспилотника. Воздушная тревога в Одесском районе длилась около получаса.

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