На Волині після російської атаки зупинився завод із виробництва комплектуючих для BMW

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У суботу, 17 жовтня, підприємство «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ», розташоване поблизу Луцька, оголосило про зупинення роботи на тлі масованої російської атаки на Волинь. Завод спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобілів BMW.

«Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки», – йдеться у повідомленні.

Компанія подякувала рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим екстреним службам за оперативну роботу й захист людей. Працівників закликали залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками.

Інформацію про відновлення роботи підприємства обіцяють повідомити через внутрішні канали зв'язку. Водночас у компанії не уточнили, чи зазнали пошкоджень виробничі потужності та скільки часу триватиме зупинка.

Джерело: Kromberg&Schubert Lutsk

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