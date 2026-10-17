Украинский дрон во второй раз за несколько дней поразил российский Ми-28

Военные зенитно-ракетного дивизиона «Прибульцы» 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщили о новой атаке на российский ударный вертолёт Ми-28. Для этого украинские защитники использовали дрон. По данным бригады, это уже второе поражение российского вертолета такого типа за несколько дней. Оба случая произошли на территории Белгородской области РФ.

Предыдущую атаку на Ми-28 украинские военные провели 14 октября. Теперь бойцы заявили о повторном поражении вертолета. Видео новой атаки они опубликовали в своем Telegram-канале.

Что известно о последствиях атаки

Пока нет информации о степени повреждений российских вертолетов. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся после атак и могут ли в дальнейшем использоваться российскими войсками.

Украинские защитники сопроводили видео комментарием, в котором подчеркнули, что готовы повторять подобные операции. «Можем и повторяем! Ювелирная работа, железная выдержка, боевой дух. Иногда то, что для кого-то считается трудным и невозможным, для пилотов ЗРДн «Прибульцы» — обычный день», — отметили военные.

В бригаде не сообщили дополнительных подробностей об обстоятельствах атаки. Информация о повреждениях вертолетов и их дальнейшем состоянии пока отсутствует.

Генеральный штаб ВСУ опроверг утверждения российского командования о якобы захвате более 1800 кв. км украинской территории и 92 населенных пунктов с 1 сентября.

В 1-м корпусе Национальной гвардии Украины «Азов» опровергли заявления Минобороны России о якобы захвате трех населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Золотом Колодце, Новотроицком и Петровке вблизи Доброполья. Украинские военные заявляют, что все три населенных пункта остаются под контролем Сил обороны, а россияне пытаются создать впечатление наступления с помощью небольших пехотных групп и постановочных видео.