8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан РФ. После этого на территории предприятия возник пожар.

«Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Предприятие способно ежегодно перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья и выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другую продукцию нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Поражение подобных объектов российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. ВСУ нанесли удар по трем предприятиям российского ВПК. Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы. Оккупированный Донецк и значительная часть временно захваченной российскими террористами территории области остались без электроснабжения 18 сентября. В ночь на субботу, 19 сентября, российская террористическая армия нанесла удар по Павлограду. Известно о пожаре.

Читай нас в