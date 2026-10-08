Нидерландская компания Intelic разработала систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет объединить в единую систему комплексы противовоздушной обороны и радары различных производителей.

Компания Intelic, базирующаяся в Амстердаме, помогает украинским Силам обороны противостоять усиленным российским атакам с применением беспилотников и ракет.

Во время испытаний в конце сентября программное обеспечение Nexus от Intelic, работающее на базе искусственного интеллекта, использовало данные с нескольких радаров, датчиков и камер других компаний, чтобы идентифицировать объект как вражескую цель. Впоследствии разведывательный беспилотник подтвердил, что это вражеский дрон, используя технологию распознавания изображений.

Хотя окончательное решение о запуске дрона-перехватчика с наведением на основе ИИ принимал человек, этот процесс может быть и полностью автономным, отметил генеральный директор и основатель Intelic Мауриц Корталс Алтес.

«Большинство таких систем используют ИИ непосредственно на борту — то есть в самом беспилотнике, чтобы иметь возможность поразить цель на высокой скорости», — пояснил Алтес.

При этом он подчеркнул, что ИИ также может использоваться для поддержки принятия решений, например, помогая командиру на поле боя, когда на решение вопроса, открывать ли огонь по приближающемуся реактивному беспилотнику, иногда уходит всего несколько секунд.

Интеграция различных систем позволяет командиру быстро принимать такие решения. По словам Корталса Алтеса, на высоких скоростях «маловероятно, что удастся поразить цель в ручном режиме, поэтому нужна более автономная система».

Система командования и управления от Intelic сейчас внедряется на поле боя в Украине, где оперативные решения порой до сих пор передаются через мессенджеры или по телефону. Она дополняет Delta — собственную передовую украинскую систему управления боевыми действиями.

Об этом сообщает Reuters.

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